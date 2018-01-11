Дональд Трамп назвал маловероятной личную дачу показаний по "российскому делу"

Дональд Трамп во время совместной пресс-конференции, проведённой с Эрной Сульберг - премьер-министром Норвегии, отметил, что никакого сговора между Россией и кампанией Трампа не было. По словам Трампа? об этом знает каждый комитет. Агентство Associated Press раньше сообщало, что команда спецпрокурора Роберта Мюллера проявила некоторую заинтересованность в ходе беседы с американским президентом Трампом, непосредственно в рамках расследований возможной координации между РФ, а также предвыборной его командой.По заявлению агентства, перспективы такой беседы обсуждались между командами Мюллера и юристов Белого дома. При этом про какие-либо договоренности не сообщалось. Также не разглашался список вопросов, которые в свою очередь могут быть заданы главе Соединённых Штатов Америки.