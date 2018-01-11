Дональд Трамп назвал маловероятной личную дачу показаний по "российскому делу"
Президент Соединённых Штатов сомневается, что специальный прокурор Роберт Мюллер опросит его по расследованию "российского дела".
Дональд Трамп во время совместной пресс-конференции, проведённой с Эрной Сульберг - премьер-министром Норвегии, отметил, что никакого сговора между Россией и кампанией Трампа не было. По словам Трампа? об этом знает каждый комитет. Агентство Associated Press раньше сообщало, что команда спецпрокурора Роберта Мюллера проявила некоторую заинтересованность в ходе беседы с американским президентом Трампом, непосредственно в рамках расследований возможной координации между РФ, а также предвыборной его командой.
По заявлению агентства, перспективы такой беседы обсуждались между командами Мюллера и юристов Белого дома. При этом про какие-либо договоренности не сообщалось. Также не разглашался список вопросов, которые в свою очередь могут быть заданы главе Соединённых Штатов Америки.
Дональд Трамп во время совместной пресс-конференции, проведённой с Эрной Сульберг - премьер-министром Норвегии, отметил, что никакого сговора между Россией и кампанией Трампа не было. По словам Трампа? об этом знает каждый комитет. Агентство Associated Press раньше сообщало, что команда спецпрокурора Роберта Мюллера проявила некоторую заинтересованность в ходе беседы с американским президентом Трампом, непосредственно в рамках расследований возможной координации между РФ, а также предвыборной его командой.
По заявлению агентства, перспективы такой беседы обсуждались между командами Мюллера и юристов Белого дома. При этом про какие-либо договоренности не сообщалось. Также не разглашался список вопросов, которые в свою очередь могут быть заданы главе Соединённых Штатов Америки.
Политика
Добавил: tantan61 Вчера, 22:40