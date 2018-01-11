Первую высокоскоростную железную дорогу планируют проложить на Урале

Руководство компании «Уральская скоростная магистраль» подало уже в правительство концессионную частную инициативу, касающуюся строительства в рамках региона участка ВСМ. Участие в проекте возьмёт Челябинский трубопрокатный завод, а также инвесторы. Заявку подали вместе с властями Челябинской/Свердловской обл. Представители РЖД отметили, что строительство такой дороги является частью разработанной программы ВСМ Москва-Пекин. При этом магистраль до Пекина продолжит участок Москва-Казань. Пока решаются вопросы касательно финансирования.Заявители отмечают, что половину суммы возложат на инвесторов. А остальные средства возьмут из бюджетного гранта. Скоростную магистраль Челябинск-Екатеринбург можно преодолеть за 1,1 ч.