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Первую высокоскоростную железную дорогу планируют проложить на Урале
На Урале планируют проложить на территории РФ первую высокоскоростную железную дорогу. Её построят от Екатеринбурга до Челябинска. В последствие она продлиться от Москвы до Казани.

Первую высокоскоростную железную дорогу планируют проложить на Урале

Руководство компании «Уральская скоростная магистраль» подало уже в правительство концессионную частную инициативу, касающуюся строительства в рамках региона участка ВСМ. Участие в проекте возьмёт Челябинский трубопрокатный завод, а также инвесторы. Заявку подали вместе с властями Челябинской/Свердловской обл. Представители РЖД отметили, что строительство такой дороги является частью разработанной программы ВСМ Москва-Пекин. При этом магистраль до Пекина продолжит участок Москва-Казань. Пока решаются вопросы касательно финансирования.

Заявители отмечают, что половину суммы возложат на инвесторов. А остальные средства возьмут из бюджетного гранта. Скоростную магистраль Челябинск-Екатеринбург можно преодолеть за 1,1 ч.
Экономика / Общество
Добавил: tantan61 Вчера, 20:15
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