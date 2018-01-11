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Певица Глюкоза рассказала о любви к Индии
Певица Наталья Ионова-Чистякова, более известная под сценическим псевдонимом Глюкоза, разместила в Сети фотографии с отдыха в Индии. При этом, в посте под публикацией звезда рассказала о своей любви к этой стране.

Певица Глюкоза рассказала о любви к Индии


Большое впечатление произвела Индия на Глюкозу. Здесь, как призналась сама певица, ее посещают лишь хорошие мысли и положительные эмоции. Ионова – Чистякова чувствует себя абсолютно спокойной и к ней приходят различные желания, а также решения, которые будут способствовать их достижению.

Звезда также отметила, что Индия оказывает свое действие на всех по-разному. Глюкоза поинтересовалась у своих подписчиков, что они, в свою очередь, думают об Индии. Мнение пользователей разделились: одни подчеркнули, что Гоа-это отнюдь не вся Индия, другие же поддержали певицу, выразив восхищение этой страной.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Вчера, 20:05
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