В Ростове отцу троих детей работодатели 100 раз отказали в работе из-за отсутствия российского паспорта

Мужчина женился на своей избраннице, после чего от него отвернулись все друзья и родственники. Сейчас он пытается найти постоянное рабочее место, потому что пара испытывает трудности с деньгами и воспитывает малышей. Пока 30-летний таджик подрабатывает на стройках, но там часто сталкивается с обманом, когда вместо полной зарплаты, получает лишь часть денег.Их хватает только на питание, так что семья давно стала гостями благотворительного фонда, снабжающего их одеждой. Для получения документа нужно иметь постоянное место работы или 75000 руб на книжке, но таких возможностей у человека нет. Потому люди не могут рассчитывать даже на помощь государства и не знают, что им делать дальше.