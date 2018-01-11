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Поклонники назвали Кристину Орбакайте бестактной из-за латексного костюма
Певица Орбакайте на своей страничке в социальной сети Instagram обнародовала небольшое количество фотографий в эксцентрическом костюме. Кристина красовалась в латексном наряде с оригинальным воротником и, несмотря на это пользователи назвали Орбакайте вульгарной.

Поклонники назвали Кристину Орбакайте бестактной из-за латексного костюма


На выставленных кадрах Кристину Орбакакйте можно увидеть сидящей на ярко-желтом стуле, на котором она с виртуозностью меняет позы. Прическа у российской певицы собрана в пучок, а сверху волосы немного подкручены. Где именно проходит фотосъемка Кристина не подписала, а только указала со своим именем хэштеги. Данное фото за короткий промежуток времени набрало около восьми тысяч лайков. А вот мнения подписчиков разделились на два лагеря: одни начали критиковать артистку, в то время, как другие расхваливали свою любимицу.

Некоторые совсем не поняли задумки такого костюма и в рассуждениях написали, что такой образ певице не идет и прибавляет лишние годы, и что не сразу можно распознать в таком стиле популярную исполнительницу. А другие стали на защиту красотки и заверили, что Кристина постройнела и выглядит великолепно.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Вчера, 18:55
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