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Фильм о российском допинге выдвинули на премию Гильдии режиссеров США
Фильм о российском допинге выдвинули на получение премии Гильдии режиссеров США.

Главное действующее лицо в фильме «Икар» – российский экс-чиновник Григорий Родченков.

Режиссер Брайан Фогель является главным претендентом на престижную награду, картина, рассказывающая об использовании допинга в профессиональном спорте в России очень высоко оценивается кинокритиками.

Конкурентами картины за режиссерскую работу стали фильмы «Война во Вьетнаме» режиссерского дуэта Бёрнс-Новик, «Город призраков» Мэттью Хайнемана, «Абакус: достаточно для тюрьмы» Стива Джеймса и «Полынь горькая» режиссера Эррола Морриса.

Сам режиссер Брайан Фогель увлекается велоспортом, в работе над лентой ему помогли консультации с самим Григорием Родченковым, вплоть до ноября 2015 года бывшим руководителем антидопинговой лаборатории Москвы. Он же стал и ключевым героем картины.

Предложение о сотрудничестве с WADA, когда Родченков предоставил компрометирующие Россию факты, в фильме поданы, как подвиг. На основании его показаний против Российской Федерации были выдвинуты обвинения в существовании системы допинга, якобы поддерживаемой на уровне государства.
Фильм о российском допинге выдвинули на премию Гильдии режиссеров США

Напомним, вследствие показаний Родченкова Международным олимпийским комитетом Россия была отстранена от Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане, а многие спортсмены получили пожизненную дисквалификацию, награды сочинских олимпийских игр были конфискованы.
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Добавил: kostiantyn Вчера, 18:20
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