Лера Фрост рассмешила Сеть сомнительным снимком из престижного кабинета

На фотографии Фрост пыталась показать, что после новогодних праздников намерена работать в полную силу. На снимке телезвезда проводит время в престижном кабинете. Что именно за кабинет, не совсем ясно, однако бахилы, в них Лера предстала перед поклонниками и хейтерами, смутили всех.Иными словами, высокая должность Леры под вопросом, если её даже не пустили туда без бахил. Фолловеры предположили, что на место, где запечатлела себя девушка, на самом деле ей садиться было нельзя. Впрочем, она всё равно умудрилась сделать эффектный кадр.Как известно, в своё время Фрост считалась самой скандальной жительницей телестройки. Импульсивная особа постоянно устраивала ссоры и драки не только со своим парнем Захаром Саленко, но и с коллегами по периметру. В какой-то момент зрители стали голосовать против Леры, в связи с чем ей пришлось оказаться за воротами.К слову, за пределами "Дома-2", по словам Леры, скандалов и драк у них с Саленко уже нет.