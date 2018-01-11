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Ксения Собчак показала в Instagram раритетный снимок с Борисом Немцовым
Ксения Собчак, являющаяся одним из кандидатов на пост президента Российской Федерации, опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram старую фотографию с покойным политиком Борисом Немцовым.

Под снимком бывшая ведущая телешоу "Дом-2" рассказала, что в Вашингтоне власти приняли решение назвать одну из площадей в честь Немцова. Ксения добавила, что ей очень грустно оттого, что на Западе память известного оппозиционера почтили раньше, чем в родной стране. Собчак напомнила, что в Москве и Нижнем Новгороде должен был появиться Мост имени Бориса Немцова.

Ксения Собчак показала в Instagram раритетный снимок с Борисом Немцовым

25 февраля состоится марш памяти Немцова, и Ксения призывает всех неравнодушных людей принять участие в данном мероприятии.

Напомним, прославленный политический деятель Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года Москве несколькими выстрелами из огнестрельного оружия. После отпевания в храме Архангела Михаила в Тропарёве был похоронен на Троекуровском кладбище 3 марта.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 11:37
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