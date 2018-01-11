Московский блогер опубликовал в сетях список самых чистых туалетов столицы

Мужчина опубликовал фото, сделанное во время посещения такого места в Парке Победы, расположенного за музеем. Он удивился чистоте помещения и прекрасному оформлению интерьера, куда также входили горшки с цветами. После такого зрелища он отметил, что санузел можно смело назвать самым достойным уголком города.Москвичи после обсуждения решили дополнить перечень аналогом на ВДНХ, после чего отметили станцию “Ленинградскую” и “Дмитровскую”. Затем всем понравились санузлы в парковой зоне рядом с “Октябрьским полем”, но самым ужасным местом была признана Красная площадь. Там люди могут заплатить деньги и посмотреть на бомжей, спящих внутри помещения.