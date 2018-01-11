Московский блогер опубликовал в сетях список самых чистых туалетов столицы
Пользователи сетей увидели список самых чистых туалетов столицы, опубликованный московским блогером после опроса населения. Эта информация вызвала среди них дискуссии, но потом людям удалось прийти к единому мнению по такому поводу.
Мужчина опубликовал фото, сделанное во время посещения такого места в Парке Победы, расположенного за музеем. Он удивился чистоте помещения и прекрасному оформлению интерьера, куда также входили горшки с цветами. После такого зрелища он отметил, что санузел можно смело назвать самым достойным уголком города.
Москвичи после обсуждения решили дополнить перечень аналогом на ВДНХ, после чего отметили станцию “Ленинградскую” и “Дмитровскую”. Затем всем понравились санузлы в парковой зоне рядом с “Октябрьским полем”, но самым ужасным местом была признана Красная площадь. Там люди могут заплатить деньги и посмотреть на бомжей, спящих внутри помещения.
Мужчина опубликовал фото, сделанное во время посещения такого места в Парке Победы, расположенного за музеем. Он удивился чистоте помещения и прекрасному оформлению интерьера, куда также входили горшки с цветами. После такого зрелища он отметил, что санузел можно смело назвать самым достойным уголком города.
Москвичи после обсуждения решили дополнить перечень аналогом на ВДНХ, после чего отметили станцию “Ленинградскую” и “Дмитровскую”. Затем всем понравились санузлы в парковой зоне рядом с “Октябрьским полем”, но самым ужасным местом была признана Красная площадь. Там люди могут заплатить деньги и посмотреть на бомжей, спящих внутри помещения.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 19:30