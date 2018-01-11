Кэти Топурию раскритиковали за желание добавить фигуре округлостей

Кэти Топурия в рамках Instagram обнародовала с отдыха новые снимки. Чаще всего исполнительница песен получает от своих подписчиков массу восхитительных комплиментов, касательно её роскошной фигуры. Однако недавний снимок Кэти подвергся критике со стороны фолловеров.Особо наблюдательные поклонники заметили, что Топурия с помощью фоторедактора сделала свои ягодицы более округлой формы. В результате этого, бортик, что находится на заднем плане фото, поплыл. Публикация Кэти в течение суток собрала более 72 тысяч отметок «Мне нравится».