Неизвестный похитил из банковской ячейки пенсионера почти 23 млн рублей

Накануне в отделение полиции обратился 77-летний гражданин, сообщивший о пропаже из его сейфовой ячейки в банковском учреждении по улице Кедрова крупной суммы в валюте (400 000 долларов).Злоумышленник пока не установлен, однако сотрудникам полиции удалось установить, что преступление было совершено между 24 августа 2017 года и 10 января 2018 года.По данному факту возбуждено уголовное дело. В круг подозреваемых, естественно, попадают и сотрудники банка.