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Неизвестный похитил из банковской ячейки пенсионера почти 23 млн рублей
В Москве, в Академическом районе, выявлено кражу 22 млн 800 тысячи рублей из банковской ячейки.

Неизвестный похитил из банковской ячейки пенсионера почти 23 млн рублей


Накануне в отделение полиции обратился 77-летний гражданин, сообщивший о пропаже из его сейфовой ячейки в банковском учреждении по улице Кедрова крупной суммы в валюте (400 000 долларов).

Злоумышленник пока не установлен, однако сотрудникам полиции удалось установить, что преступление было совершено между 24 августа 2017 года и 10 января 2018 года.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В круг подозреваемых, естественно, попадают и сотрудники банка.
Происшествия
Добавил: George21 Вчера, 22:00
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