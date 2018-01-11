Неизвестный похитил из банковской ячейки пенсионера почти 23 млн рублей
В Москве, в Академическом районе, выявлено кражу 22 млн 800 тысячи рублей из банковской ячейки.
Накануне в отделение полиции обратился 77-летний гражданин, сообщивший о пропаже из его сейфовой ячейки в банковском учреждении по улице Кедрова крупной суммы в валюте (400 000 долларов).
Злоумышленник пока не установлен, однако сотрудникам полиции удалось установить, что преступление было совершено между 24 августа 2017 года и 10 января 2018 года.
По данному факту возбуждено уголовное дело. В круг подозреваемых, естественно, попадают и сотрудники банка.
Накануне в отделение полиции обратился 77-летний гражданин, сообщивший о пропаже из его сейфовой ячейки в банковском учреждении по улице Кедрова крупной суммы в валюте (400 000 долларов).
Злоумышленник пока не установлен, однако сотрудникам полиции удалось установить, что преступление было совершено между 24 августа 2017 года и 10 января 2018 года.
По данному факту возбуждено уголовное дело. В круг подозреваемых, естественно, попадают и сотрудники банка.
Происшествия
Добавил: George21 Вчера, 22:00