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Универсал Baojun 310 оснастили "интеллектуальным автоматом"
Бюджетный универсал Baojun 310 Wagon выйдет в новой модификации с «интеллектуальным автоматом». Первые шпионские снимки новинки накануне появились в сети интернета.

Универсал Baojun 310 оснастили "интеллектуальным автоматом"


Baojun 310 Wagon в новой модификации на китайском рынке будет предложен с 1,5-сильным двигателем, выдающим 115 лошадиных сил, который работает на пару с интеллектуальным «роботом» iAMT на 6 ступеней, он имеет селектор передач в виде вращающейся шайбы.

Также универсал Baojun 310 Wagon будет доступен с бензиновым мотором объёмом 1,2 литра производительностью 82 лошадиные силы, который работает на пару с механической коробкой передач на 6 ступеней.

В оснащении автомобиля числятся 4 подушки безопасности, ABS, EBD, система стабилизации, кондиционер и штатный мультимедийный комплекс с сенсорным экраном.
Авто
Добавил: Алина Вчера, 21:50
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