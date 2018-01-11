Универсал Baojun 310 оснастили "интеллектуальным автоматом"

Baojun 310 Wagon в новой модификации на китайском рынке будет предложен с 1,5-сильным двигателем, выдающим 115 лошадиных сил, который работает на пару с интеллектуальным «роботом» iAMT на 6 ступеней, он имеет селектор передач в виде вращающейся шайбы.Также универсал Baojun 310 Wagon будет доступен с бензиновым мотором объёмом 1,2 литра производительностью 82 лошадиные силы, который работает на пару с механической коробкой передач на 6 ступеней.В оснащении автомобиля числятся 4 подушки безопасности, ABS, EBD, система стабилизации, кондиционер и штатный мультимедийный комплекс с сенсорным экраном.