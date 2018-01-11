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Уфолог: пришельцы спасут человечество от глобального потепления
Генри Стюарт, уфолог из Лос –Анджелеса заявил, что пришельцы спасут человечество от глобального потепления. Однако ученые до сих пор никак не прокомментировали данное заявление.

Уфолог: пришельцы спасут человечество от глобального потепления


Генри Стюарт вот уже на протяжении 25 лет занимается изучением существования инопланетной жизни. Его фотоснимки, на которых запечатлены пришельцы, а также паранормальные явления, печатались во многих популярных журналах об инопланетянах. Ученый считает, что именно пришельцы спасут Землю от глобального потепления, которое происходит на Земле уже не одну сотню лет.

К формированию аномальных погодных условий, таких как: смерч, торнадо, снегопады в жарких странах, цунами, приводит количество циклонов, возросшее в следствие потепления. Эксперты полагают также, что инопланетные гости посещают Землю, чтобы изучить планету и обнаружить катаклизмы.

Стюарт уверен, что предотвратить глобальную катастрофу можно будет при помощи внеземных технологий. Более того, считает специалист, с их помощью можно будет стабилизировать температуру на поверхности всей планеты раз и навсегда.
Наука
Добавил: Ирина Берсенева Вчера, 21:40
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