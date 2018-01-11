Мария Шумакова делится с поклонниками секретами своего похудения

Благодаря неделе голодания актрисе удалось сбросить семь лишних килограмм. В этот период артистка находилась под наблюдением врачей в детокс-клинике, которая находится на Алтае. Сейчас Мария чтобы не набрать обратно сброшенные килограммы придерживается специальной диеты. Шумакова ест на завтрак мед, кукурузный хлебец и горстку фруктов. После обеда надо употреблять много овощей и желательно зеленого цвета.Кроме основного приема пищи, Мария делает два перекуса грейпфрутовым фрешем, или горсткой орехов. Очень редко в рационе актрисы «проскальзывает» рыба и морепродукты. Примерно восемьдесят процентов продуктов, она ест в сыром виде. По словам артистки, с таким питанием она чувствует себя идеально, спокойно и гармонично. Новая фотография, которую Мария обнародовала в рамках Instagram, за один день собрала около 22 тысяч лайков.