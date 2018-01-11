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Мария Шумакова делится с поклонниками секретами своего похудения
Мария Шумакова в прошедшем году поставила себе цель избавиться от лишнего веса.

Мария Шумакова делится с поклонниками секретами своего похудения

Благодаря неделе голодания актрисе удалось сбросить семь лишних килограмм. В этот период артистка находилась под наблюдением врачей в детокс-клинике, которая находится на Алтае. Сейчас Мария чтобы не набрать обратно сброшенные килограммы придерживается специальной диеты. Шумакова ест на завтрак мед, кукурузный хлебец и горстку фруктов. После обеда надо употреблять много овощей и желательно зеленого цвета.

Кроме основного приема пищи, Мария делает два перекуса грейпфрутовым фрешем, или горсткой орехов. Очень редко в рационе актрисы «проскальзывает» рыба и морепродукты. Примерно восемьдесят процентов продуктов, она ест в сыром виде. По словам артистки, с таким питанием она чувствует себя идеально, спокойно и гармонично. Новая фотография, которую Мария обнародовала в рамках Instagram, за один день собрала около 22 тысяч лайков.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 18:45
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