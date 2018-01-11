АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Загадочный мир капоэйры: Бразильское боевое искусство до сих пор привлекает внимание современных людей
EUR 67.88 USD 56.87
Курс валют на 11.01.2018

Марго Овсянникова ответила на главные вопросы подписчиков в Instagram
Участница "Дома-2" Марго Овсянникова ответила подписчикам на вопросы, которые задают ей больше всего, это телезвезда сделала в социальной сети Instagram.

Как теперь известно, 21-летняя девушка имеет высшее образование и может быть учителем английского языка. При этом долгое время Марго мечтала попасть в институт культуры, но потом поняла, что ей необходима какая-то серьёзная профессия.

Марго Овсянникова ответила на главные вопросы подписчиков в Instagram

К слову, она всегда знала, что не будет работать учителем, однако признаёт, что ей понравилось изучать английский язык, и теперь он часто спасает её, когда нужно что-то перевести.

"Я всегда была хорошисткой. Отличницей не стала, так как почти все время я проводила в танцевальных залах, а также занималась акробатикой, пением, даже отучилась 2 года в музыкальной школе", - добавила Овсянникова.

Марго также отметила, что до попадания на проект любила путешествовать и рассталась с молодым человеком. К слову, после разрыва отношений и решила попробовать найти свою любовь на реалити-шоу ТНТ.

В данный момент, напомним, Овсянникова крутит роман с Саймоном Марданшином. Но не так давно возлюбленные сильно поссорились.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 11:22
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Депутат призвал Госдуму принять закон о
В Москве нераспроданные елки отдали животным
Ученые: Курение становится причиной тяжелых
Лера Фрост рассмешила Сеть сомнительным снимком
В Москве создадут систему прогноза природных
Ксения Собчак показала в Instagram раритетный
Просмотреть все новости