Марго Овсянникова ответила на главные вопросы подписчиков в Instagram

"Я всегда была хорошисткой. Отличницей не стала, так как почти все время я проводила в танцевальных залах, а также занималась акробатикой, пением, даже отучилась 2 года в музыкальной школе", - добавила Овсянникова.

Как теперь известно, 21-летняя девушка имеет высшее образование и может быть учителем английского языка. При этом долгое время Марго мечтала попасть в институт культуры, но потом поняла, что ей необходима какая-то серьёзная профессия.К слову, она всегда знала, что не будет работать учителем, однако признаёт, что ей понравилось изучать английский язык, и теперь он часто спасает её, когда нужно что-то перевести.Марго также отметила, что до попадания на проект любила путешествовать и рассталась с молодым человеком. К слову, после разрыва отношений и решила попробовать найти свою любовь на реалити-шоу ТНТ.В данный момент, напомним, Овсянникова крутит роман с Саймоном Марданшином. Но не так давно возлюбленные сильно поссорились.