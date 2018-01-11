Ани Лорак обнародовала совместное фото с подросшей дочерью

Ани Лорак в данное время отдыхает вместе со своей семьей в Мексике, откуда и делится фотографиями. Вот и в этот раз певица выложила в рамках Instagram совместный снимок со своей дочерью. Поклонники творчества Лорак спорят, на кого похожа дочка артистки. При этом сама звезда считает, что дочка очень похожа на неё.Подписчики сказали, что певица с дочерью милые и красивые. По словам поклонников, София очень выросла, при этом пожелали им счастья и хорошего отдыха. Публикация Ани Лорак за пятнадцать часов собрала более 100 тысяч отметок «Мне нравится» и свыше 350 лестных комментариев.