Ани Лорак обнародовала совместное фото с подросшей дочерью
Ани Лорак часто радует поклонников Instagram новыми публикациями из повседневной жизни. На днях исполнительница песен обнародовала публикацию с шестилетней Софией.
Ани Лорак в данное время отдыхает вместе со своей семьей в Мексике, откуда и делится фотографиями. Вот и в этот раз певица выложила в рамках Instagram совместный снимок со своей дочерью. Поклонники творчества Лорак спорят, на кого похожа дочка артистки. При этом сама звезда считает, что дочка очень похожа на неё.
Подписчики сказали, что певица с дочерью милые и красивые. По словам поклонников, София очень выросла, при этом пожелали им счастья и хорошего отдыха. Публикация Ани Лорак за пятнадцать часов собрала более 100 тысяч отметок «Мне нравится» и свыше 350 лестных комментариев.
Ани Лорак в данное время отдыхает вместе со своей семьей в Мексике, откуда и делится фотографиями. Вот и в этот раз певица выложила в рамках Instagram совместный снимок со своей дочерью. Поклонники творчества Лорак спорят, на кого похожа дочка артистки. При этом сама звезда считает, что дочка очень похожа на неё.
Подписчики сказали, что певица с дочерью милые и красивые. По словам поклонников, София очень выросла, при этом пожелали им счастья и хорошего отдыха. Публикация Ани Лорак за пятнадцать часов собрала более 100 тысяч отметок «Мне нравится» и свыше 350 лестных комментариев.