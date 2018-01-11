СМИ высказывают разные мнения по поводу новой избранницы Брэда Питта

Недавно звезда решил посетить шоу Шона Пенна, чтобы избежать встречи с экс-супругами на “Золотом глобусе”. Там он составил компанию Эмилии Кларк, после чего журналисты были уверены, что актер мечтает пригласить свою коллегу на свидание и провести время вдвоем. Второй кандидаткой стала Сиенна Миллер, к которой Брэд Питт испытывал симпатию, когда еще находился в браке с Анджелиной Джоли.Поклонники считают, что это могла быть восхитительная пара, но некоторые лица опровергают их мнение. Они мечтают, чтобы звездные супруги помирились и возобновили отношения, потому что новым избранницам далеко до темперамента знаменитости. Также люди считают мнение прессы пустыми слухами, потому что учитывают большую разницу в возрасте между их кумиром и этими особами.