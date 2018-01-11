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СМИ высказывают разные мнения по поводу новой избранницы Брэда Питта
После развода актер стал самым желанным женихом для многих женщин, а СМИ высказывают разные мнения по поводу его избранницы. Они ожидают, когда Брэд Питт назовет ее имя, хотя он не спешит заводить романтические отношения.

Недавно звезда решил посетить шоу Шона Пенна, чтобы избежать встречи с экс-супругами на “Золотом глобусе”. Там он составил компанию Эмилии Кларк, после чего журналисты были уверены, что актер мечтает пригласить свою коллегу на свидание и провести время вдвоем. Второй кандидаткой стала Сиенна Миллер, к которой Брэд Питт испытывал симпатию, когда еще находился в браке с Анджелиной Джоли.

СМИ высказывают разные мнения по поводу новой избранницы Брэда Питта


Поклонники считают, что это могла быть восхитительная пара, но некоторые лица опровергают их мнение. Они мечтают, чтобы звездные супруги помирились и возобновили отношения, потому что новым избранницам далеко до темперамента знаменитости. Также люди считают мнение прессы пустыми слухами, потому что учитывают большую разницу в возрасте между их кумиром и этими особами.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 18:18
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