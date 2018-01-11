Захара Джоли-Питт тоже стала одеваться как мальчик

13-летняя Захара, как другие две дочери Анджелины Джоли и Бреда Питта, примерила на себя образ мальчика. Ходят слухи, что в гардеробе темнокожей девочки с недавних пор остались только мальчишеские футболки и штаны, а также спортивные туфли унисекс.Первой в образе мальчика на публике появилась родная дочь звездных экс-супругов Шайло. С четырех лет девочка хочет, чтобы ее называли Джон. При этом ребенок ходит лишь в мужских костюмах. А с недавних пор Шайло стала примером для младшей дочери Джоли – 9-летней Вивьен, которая тоже начала одеваться как мальчик.Сама Анджелина Джоли считает, что таким образом дети проявляют свою индивидуальность. Однако некоторые считают, что на детях сказался развод родителей.