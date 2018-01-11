Поклонники были восхищены ретрообразом певицы Пелагеи

Звезда не любит баловать фанатов новыми сюжетами, так что они радостно встречают любую информацию, связанную с ее личной жизнью. Данное мероприятие было закрытым, а все гости решили выбрать наряды 20-х годов. Певица Пелагея позировала перед камерами с нитками жемчуга и укладкой, напомнившей поклонникам девушек далекой эпохи.Они сразу отметили, что исполнительница прекрасно выглядит и имеет великолепную фигуру. Некоторые лица назвали ее королевой вечера, а также были в восторге от ее творчества и позитива. Люди написали в сообщениях, что звезде нельзя быть такой красивой, потому что мужчины просто сходят с ума, когда видят ее на фото.