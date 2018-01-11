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Поклонники были восхищены ретрообразом певицы Пелагеи
В сетях были опубликованы снимки, сделанные папарацци на вечеринке хоккеистов ЦСКА, где была певица Пелагея. Поклонники были восхищены ее ретрообразом и написали много лестных комментариев.

Звезда не любит баловать фанатов новыми сюжетами, так что они радостно встречают любую информацию, связанную с ее личной жизнью. Данное мероприятие было закрытым, а все гости решили выбрать наряды 20-х годов. Певица Пелагея позировала перед камерами с нитками жемчуга и укладкой, напомнившей поклонникам девушек далекой эпохи.

Поклонники были восхищены ретрообразом певицы Пелагеи


Они сразу отметили, что исполнительница прекрасно выглядит и имеет великолепную фигуру. Некоторые лица назвали ее королевой вечера, а также были в восторге от ее творчества и позитива. Люди написали в сообщениях, что звезде нельзя быть такой красивой, потому что мужчины просто сходят с ума, когда видят ее на фото.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 18:50
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