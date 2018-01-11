В этом году новые авто значительно подорожают
Новые авто в текущем году сильно подражают. Компании BMW, а также АвтоВАЗ первыми объявили касательно повышения цен на модели, представленные в России. Потом данная информация стала поступать от прочих брендов.
Hyundai повысил цены на версии Creta и Solaris на 10 000 рублей. Toyota увеличила расценки на легковые авто Prius/Corolla, внедорожник версии Land Cruiser Prado, кроссовер RAV4. Mitsubishi скорректировала цены на Pajero и Outlander. В Kia ценники увеличили на 0,8%. Про повышение цен объявили в Ford Sollers, Renault, а также прочих компаниях. Повышение цен представители автобрендов объясняют инфляционной корректировкой, повышенным акцизом на новые авто.
По мнению дилеров, такое повышение цен будет не последним в текущем году. Хотя рынок новых легковых авто вырос на 15%, бренды постараются снять максимально больше «сливок» с осуществляемых розничных продаж, ожидая очередной стагнации, очередного обвала продаж.
Hyundai повысил цены на версии Creta и Solaris на 10 000 рублей. Toyota увеличила расценки на легковые авто Prius/Corolla, внедорожник версии Land Cruiser Prado, кроссовер RAV4. Mitsubishi скорректировала цены на Pajero и Outlander. В Kia ценники увеличили на 0,8%. Про повышение цен объявили в Ford Sollers, Renault, а также прочих компаниях. Повышение цен представители автобрендов объясняют инфляционной корректировкой, повышенным акцизом на новые авто.
По мнению дилеров, такое повышение цен будет не последним в текущем году. Хотя рынок новых легковых авто вырос на 15%, бренды постараются снять максимально больше «сливок» с осуществляемых розничных продаж, ожидая очередной стагнации, очередного обвала продаж.
Авто
Добавил: tantan61 Вчера, 21:20