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Рестайлинговый Hyundai Tucson 2019 года замечен во время тестов
Рестайлинговый кроссовер Hyundai Tucson 2019 модельного года производители готовят к дебюту. Накануне в сеть выложили первые шпионские снимки нового автомобиля, скрытого под камуфляжную плёнку.

Рестайлинговый Hyundai Tucson 2019 года замечен во время тестов


Рестайлинговый кроссовер Hyundai Tucson получит новые светодиодные ходовые огни, переработанную головную оптику, передний бампер с увеличенными воздухозаборниками, иную решётку радиатора, видоизменённые задние фонари и «поворотники».

На американском автомобильном рынке обновлённый Hyundai Tucson будет предложен с бензиновыми силовыми агрегатами мощностью 164 и 175 лошадиных сил. «Топовые» модификации получат турбированные двигатели с роботизированной трансмиссией на 7 ступеней и с двойным сцеплением. А атмосферные моторы будут работать на пару с гидромеханическим автоматом на 6 ступеней. Автомобиль будет предложен с передним и полным приводом.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 11:20
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