Рестайлинговый Hyundai Tucson 2019 года замечен во время тестов

Рестайлинговый кроссовер Hyundai Tucson получит новые светодиодные ходовые огни, переработанную головную оптику, передний бампер с увеличенными воздухозаборниками, иную решётку радиатора, видоизменённые задние фонари и «поворотники».На американском автомобильном рынке обновлённый Hyundai Tucson будет предложен с бензиновыми силовыми агрегатами мощностью 164 и 175 лошадиных сил. «Топовые» модификации получат турбированные двигатели с роботизированной трансмиссией на 7 ступеней и с двойным сцеплением. А атмосферные моторы будут работать на пару с гидромеханическим автоматом на 6 ступеней. Автомобиль будет предложен с передним и полным приводом.