В России работают над системой слежения за астероидами

На данный момент пока что не сообщается, сколько подобных спутников будет выведено на гелиоцентрическую и геосинхронную орбиты. Известно, что аппараты оснастят телескопами, апертура которых достигает отметки в 1,5 метра.Также специалисты отмечают, что геосинхронная группа будет следить за околоземным пространством, а устройства, которые выведут на эллиптическую траекторию движения вокруг Солнца, будут отслеживать опасные объекты в так называемой «слепой» зоне. Дистанция между аппаратами и звездой составит 40-80 миллионов километров. Спутники для гелиоцентрической орбиты необходимы для того чтобы изучать пространство со стороны Солнца, которое сложно исследовать из-за солнечного излучения.