В России работают над системой слежения за астероидами
Российская корпорация «Комета» работает над созданием космической системы «Небосвод». Проект представляет собой две группы спутников, которые будут следить за потенциально опасными астероидами, при этом одно группирование разместят на земной, а второе – на солнечной орбите.
На данный момент пока что не сообщается, сколько подобных спутников будет выведено на гелиоцентрическую и геосинхронную орбиты. Известно, что аппараты оснастят телескопами, апертура которых достигает отметки в 1,5 метра.
Также специалисты отмечают, что геосинхронная группа будет следить за околоземным пространством, а устройства, которые выведут на эллиптическую траекторию движения вокруг Солнца, будут отслеживать опасные объекты в так называемой «слепой» зоне. Дистанция между аппаратами и звездой составит 40-80 миллионов километров. Спутники для гелиоцентрической орбиты необходимы для того чтобы изучать пространство со стороны Солнца, которое сложно исследовать из-за солнечного излучения.
На данный момент пока что не сообщается, сколько подобных спутников будет выведено на гелиоцентрическую и геосинхронную орбиты. Известно, что аппараты оснастят телескопами, апертура которых достигает отметки в 1,5 метра.
Также специалисты отмечают, что геосинхронная группа будет следить за околоземным пространством, а устройства, которые выведут на эллиптическую траекторию движения вокруг Солнца, будут отслеживать опасные объекты в так называемой «слепой» зоне. Дистанция между аппаратами и звездой составит 40-80 миллионов километров. Спутники для гелиоцентрической орбиты необходимы для того чтобы изучать пространство со стороны Солнца, которое сложно исследовать из-за солнечного излучения.
Наука
Добавил: Роман Мирный Вчера, 19:40