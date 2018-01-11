АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Загадочный мир капоэйры: Бразильское боевое искусство до сих пор привлекает внимание современных людей
EUR 68.06 USD 57.00
Курс валют на 12.01.2018

Шесть человек погибли в ДТП на трассе в Новосибирской области
В четверг, 11 января, в результате столкновения двух легковых автомобилей на автотрассе Новосибирск – Барнаул погибло шесть человек.

Шесть человек погибли в ДТП на трассе в Новосибирской области


Еще четверо травмировано с разными степенями тяжести. Среди них – 11-летняя девочка, которая сейчас находится в реанимации Черепановской районной больницы.

Освобождать живых из сильно поврежденных автомобилей пришлось с помощью аварийно-спасательного оборудования.
В ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили, что как погода, так и дорожное покрытие, видимость были в это утро на злосчастном участке нормальные. Предположительно, водитель автомобиля Toyota, выехав на встречную полосу, столкнулся с легковой Honda.
Происшествия
Добавил: George21 Вчера, 19:20
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Настасья Самбурская из жгучей брюнетки
Украинский деятель культуры назвал русский язык
Браузеры Microsoft смогли вернуть часть
42-летняя Татьяна Навка поразила поклонников
Фанаты осудили Карину Нигай за фото с грязной
Выставка электроники CES проходит с перебоями
Просмотреть все новости