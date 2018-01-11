Шесть человек погибли в ДТП на трассе в Новосибирской области

Еще четверо травмировано с разными степенями тяжести. Среди них – 11-летняя девочка, которая сейчас находится в реанимации Черепановской районной больницы.Освобождать живых из сильно поврежденных автомобилей пришлось с помощью аварийно-спасательного оборудования.В ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили, что как погода, так и дорожное покрытие, видимость были в это утро на злосчастном участке нормальные. Предположительно, водитель автомобиля Toyota, выехав на встречную полосу, столкнулся с легковой Honda.