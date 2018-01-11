Ford Sollers в Елабуге ввел шестидневку и создал 600 рабочих мест

Завод автокомпании Ford Sollers запускает в Елабуге новую рабочую смену, вводит 6-дневный график работы. Производственная площадка в октябре прошлого года объявила про набор 600 новых работников. Данная процедура уже завершена. Штат завода теперь насчитывает около 2 900 сотрудников. Ожидается, что в текущем году зафиксируется увеличение спроса примерно на 15-18 процента. Дилерам в данном случае требуются дополнительные отгрузки авто.В рамках завода собирают кроссоверы Ford Explorer, Ford Kuga, лёгкие коммерческие фургоны семейства Ford Transit. Стоит отметить, что модели Transit в прошлом году в РФ показали рост продаж на 50 процентов.