«Космотранс» получила контракт на запуск 12 американских спутников Dove

Сообщается, что миссия намечена на декабрь текущего года. Примечательно также, что в компании Planet настроены оптимистично и хотят дальше сотрудничать с российским представительством даже после неудачного пуска с этого космодрома. На борту ракеты «Союз-2» будет размещено российские спутники «Канопус», а вместе с ними и аппараты Dove.Стоит отметить, что американская компания Planet занимается только коммерческими и научными исследованиями Земли из космоса. Предприятие отвергает предложения по разработке военных космических аппаратов, а в мире занимает ведущие позиции в своем сегменте. В «Космотранс» также намерены продолжать сотрудничество с американцами.