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«Космотранс» получила контракт на запуск 12 американских спутников Dove
Представители компаний «Космотранс» и Planet договорились о совместном запуске 12 спутников Dove. Таким образом, космические аппараты американского производства будут запущены с космодрома Восточный на борту ракеты-носителя «Союз-2».

«Космотранс» получила контракт на запуск 12 американских спутников Dove


Сообщается, что миссия намечена на декабрь текущего года. Примечательно также, что в компании Planet настроены оптимистично и хотят дальше сотрудничать с российским представительством даже после неудачного пуска с этого космодрома. На борту ракеты «Союз-2» будет размещено российские спутники «Канопус», а вместе с ними и аппараты Dove.

Стоит отметить, что американская компания Planet занимается только коммерческими и научными исследованиями Земли из космоса. Предприятие отвергает предложения по разработке военных космических аппаратов, а в мире занимает ведущие позиции в своем сегменте. В «Космотранс» также намерены продолжать сотрудничество с американцами.
Наука
Добавил: Роман Мирный Вчера, 19:00
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