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Физики наблюдали взаимодействие электронов на квантовом уровне
Учеными успешно создана визуализация, новый метод которой позволяет зафиксировать в молекуле взаимодействие электронов на квантовом уровне. Информацию представили члены международной группы физиков.

Как следует из научной теории, существует ряд действующих методик, позволяющих визуализации плотности, как отдельных электронов, так и молекул и атомов. Но пока никто не находил способов по определению корреляции электронов. Группа физиков, представляющих Россию, США, Германию и Испанию разработали и продемонстрировали метод, исследующий процессы взаимодействие электронов друг с другом.
Физики наблюдали взаимодействие электронов на квантовом уровне


Существующие на сегодня методы, позволяют по разному наблюдать восстановление корреляции. Первые измерения ученых измерялись анализом спектра, идентичного Фурнье – образам, различными элементами квадрата волновых опций. В данном случае нет необходимости в процессах возобновления, так как спектром отражается напрямую вся волновая функция.

Полное осознание материи требует понимания, что процессы межэлектронных корреляций можно исследовать напрямую. Причем изменения нужны методу, в котором пока не учитываются подобные корреляции, что приводит к несоответствию полученных на его базе вычислений с общими итогами результатов опытов физиков.
Наука
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 23:30
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