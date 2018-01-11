Беременная Елена Захарова боялась родить прямо на съёмочной площадке

Захарова поведала, что в то время снимали много сцен, в которых происходил захват заложников. По сценарию, террористы, как будущую маму, ее пожалели и отпустили. Однако отснять сложные кадры все же пришлось. В данном случае Елене было не по себе, когда рядом с ней стреляли.Актриса даже узнавала, какой рядом есть роддом, и куда ее отвезут в случае непредвиденных обстоятельств. Хоть скорая помощь постоянно дежурила, все обошлось. Захарова уже через несколько дней после рождения дочери посетила светское мероприятие. Елена просто восхитила всех присутствующих своим внешним видом.