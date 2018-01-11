Беременная Елена Захарова боялась родить прямо на съёмочной площадке
В декабре прошедшего года Елена Захарова стала мамой. Актриса старается оградить ребёнка от внимания общественности. По словам артистки, она боялась, что родить может прямо на съемочной площадке, так как работала даже на последних сроках беременности.
Захарова поведала, что в то время снимали много сцен, в которых происходил захват заложников. По сценарию, террористы, как будущую маму, ее пожалели и отпустили. Однако отснять сложные кадры все же пришлось. В данном случае Елене было не по себе, когда рядом с ней стреляли.
Актриса даже узнавала, какой рядом есть роддом, и куда ее отвезут в случае непредвиденных обстоятельств. Хоть скорая помощь постоянно дежурила, все обошлось. Захарова уже через несколько дней после рождения дочери посетила светское мероприятие. Елена просто восхитила всех присутствующих своим внешним видом.
Захарова поведала, что в то время снимали много сцен, в которых происходил захват заложников. По сценарию, террористы, как будущую маму, ее пожалели и отпустили. Однако отснять сложные кадры все же пришлось. В данном случае Елене было не по себе, когда рядом с ней стреляли.
Актриса даже узнавала, какой рядом есть роддом, и куда ее отвезут в случае непредвиденных обстоятельств. Хоть скорая помощь постоянно дежурила, все обошлось. Захарова уже через несколько дней после рождения дочери посетила светское мероприятие. Елена просто восхитила всех присутствующих своим внешним видом.