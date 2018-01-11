Представлен обновленный кроссовер Ford Edge будущего модельного года
Американской автокомпанией Ford представлен кроссовер Ford Edge следующего модельного года. Авто получило посвежевшую внешность, новую автоматическую трансмиссию, имеющую ротационный контроллер.
Также рассекречены технических характеристики и внешность «заряженной» версии Ford Focus ST. Ford Edge 2019 наделили более массивной радиаторной решеткой, пересмотренной оптикой. Задний/передний бампер получили незначительный рестайлинг. Задние осветители стали более современными. В авто установлен двухлитровый турбированный четырёхцилиндровый бензиновый силовой агрегат на 250 лошадей. В новинке установлена модернизированная автоматическая трансмиссия.
Ford Edge ST 2019 оснащают 2,7-литровым битурбированным мотором V6 на 335 л.с. Базовая версия Ford Edge 2019 комплектуется контролером рядности движения, адаптивной оптикой, мониторингом слепых зон, эффективной системой экстренного торможения.
Также рассекречены технических характеристики и внешность «заряженной» версии Ford Focus ST. Ford Edge 2019 наделили более массивной радиаторной решеткой, пересмотренной оптикой. Задний/передний бампер получили незначительный рестайлинг. Задние осветители стали более современными. В авто установлен двухлитровый турбированный четырёхцилиндровый бензиновый силовой агрегат на 250 лошадей. В новинке установлена модернизированная автоматическая трансмиссия.
Ford Edge ST 2019 оснащают 2,7-литровым битурбированным мотором V6 на 335 л.с. Базовая версия Ford Edge 2019 комплектуется контролером рядности движения, адаптивной оптикой, мониторингом слепых зон, эффективной системой экстренного торможения.
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Добавил: tantan61 Вчера, 18:10