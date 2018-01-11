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В Microsoft хотят обновить систему Xbox Live
Разработчики из американской компании Microsoft создают обновление для системы игровых достижений Xbox Live. Таким образом, программисты хотят ввести звания для игроков, а также различные кейсы именуемые как лутбоксы.

В Microsoft хотят обновить систему Xbox Live


Так в Windows Central было указано на тот факт, что представители компании Microsoft работают над улучшением игровой системы, где записываются достижения всех игроков, пользующихся консолью Xbox. Специалисты изменят счетчик очков и введут ранги достижений для геймеров. Сам Майк Ибарра, заместитель руководителя подразделения Xbox, отметил, что до сих пор в системе Xbox Live не появляются реальные результаты игроков.

В рамках нового решение программисты введут опцию «Карьера», где будут собираться очки каждого пользователя за игру. Эти баллы человек сможет потратить на обновление игрового персонажа, то есть использовать специальные кейсы обновлений.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 18:00
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