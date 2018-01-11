Лариса Гузеева рассказала поклонникам об ошибках молодости

Знаменитость призналась, что тогда она жила в общежитиях и коммунальных квартирах, а также не имела денег, после чего она даже не понимала, что сними делать, когда начались нормальные заработки. Молодая Лариса Гузеева могла прогулять их с подругами в ресторане или потратить средства на ненужную вещь. У артистки не было людей, способных подсказать ей правильные решения, после чего подписчики сразу стали вспоминать свои истории.Они тоже отметили, как родители не замечали проблемы детей, потому что были заняты работой. Тогда все гуляли сами по себе, но сейчас времена изменились и можно иначе воспитывать молодое поколение. Пользователи сетей посоветовали своему кумиру не испытывать неприятные эмоции и радовать их своим творчеством.