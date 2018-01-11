В России установили порядок разработки образовательных стандартов

Со второй половины января, по постановлению правительства (вступившего в силу с 11 января) нельзя будет произвольно вносить изменения в образовательные программы. Это можно сделать теперь только после научно обоснованной работы исследовательской группы.Также при их рассмотрении станут учитывать с точки зрения соответствия соответствия научно-технического развития в стране. При этом, независимую научную экспертизу будут проводить специалисты РАН и РАО. Считается, что такой подход к работе сможет стабилизировать ситуацию в образовании и повысить качество обучения.