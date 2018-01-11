АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Загадочный мир капоэйры: Бразильское боевое искусство до сих пор привлекает внимание современных людей
EUR 67.88 USD 56.87
Курс валют на 11.01.2018

Ученые: Эффект “зловещей долины” возникает у человека при виде роботов
Японские ученые выяснили, что эффект “зловещей долины” возникает у человека при виде роботов. Он сопровождается ощущением тревожности и страха из-за существ, отличающихся от остальных индивидуумов.

Они много лет изучали нейронные процессы, которые могут вызвать такие провокации. Сначала внимание было сосредоточено на области мозга, отвечающей за восприятие необычных движений. Там была замечена реакция субталамического ядра, что потом подтвердили результаты МРТ, когда добровольцы просматривали сюжеты с участием андроидов и обычных людей.

Ученые: Эффект “зловещей долины” возникает у человека при виде роботов


Специалисты подчеркнули, что этот отдел мозга также связан с болезнью Паркинсона. Стимуляция участка улучшила состояние пострадавших особ, но возможно, когда роботы начнут мыслить, как люди, данный эффект исчезнет.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 10:50
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Депутат призвал Госдуму принять закон о
В Москве нераспроданные елки отдали животным
Ученые: Курение становится причиной тяжелых
Лера Фрост рассмешила Сеть сомнительным снимком
В Москве создадут систему прогноза природных
Ксения Собчак показала в Instagram раритетный
Просмотреть все новости