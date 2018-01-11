Ученые: Эффект “зловещей долины” возникает у человека при виде роботов

Они много лет изучали нейронные процессы, которые могут вызвать такие провокации. Сначала внимание было сосредоточено на области мозга, отвечающей за восприятие необычных движений. Там была замечена реакция субталамического ядра, что потом подтвердили результаты МРТ, когда добровольцы просматривали сюжеты с участием андроидов и обычных людей.Специалисты подчеркнули, что этот отдел мозга также связан с болезнью Паркинсона. Стимуляция участка улучшила состояние пострадавших особ, но возможно, когда роботы начнут мыслить, как люди, данный эффект исчезнет.