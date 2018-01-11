Ученые: Курение становится причиной тяжелых заболеваний позвоночника

В процессе исследования было замечено, что в позвоночном канале у данной категории лиц развивается стеноз, который может привести их к хирургическому вмешательству при тяжелой форме. Специалисты провели обследование 1623 добровольцев, которые 20 лет были подвержены вредной привычке. Среди них 46% особ, выкуривающих больше 15 сигарет ежедневно, имели большой риск развития недуга.Никотин негативно воздействует на спинномозговой канал и нарушает кровообращение. Заболевание сдавливает оболочки мозга вместе с нервными окончаниями, после чего у людей начинается боль в поясничном отделе, может наблюдаться онемение конечностей, а дальше наступает обездвиживание.