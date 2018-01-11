АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Загадочный мир капоэйры: Бразильское боевое искусство до сих пор привлекает внимание современных людей
EUR 67.88 USD 56.87
Курс валют на 11.01.2018

Ученые: Курение становится причиной тяжелых заболеваний позвоночника
Швейцарские ученые выяснили, что курение кроме поражения дыхательной системы становится причиной тяжелых заболеваний позвоночника. Результаты работ опубликованы в научных журналах.

В процессе исследования было замечено, что в позвоночном канале у данной категории лиц развивается стеноз, который может привести их к хирургическому вмешательству при тяжелой форме. Специалисты провели обследование 1623 добровольцев, которые 20 лет были подвержены вредной привычке. Среди них 46% особ, выкуривающих больше 15 сигарет ежедневно, имели большой риск развития недуга.

Ученые: Курение становится причиной тяжелых заболеваний позвоночника


Никотин негативно воздействует на спинномозговой канал и нарушает кровообращение. Заболевание сдавливает оболочки мозга вместе с нервными окончаниями, после чего у людей начинается боль в поясничном отделе, может наблюдаться онемение конечностей, а дальше наступает обездвиживание.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 11:45
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Депутат призвал Госдуму принять закон о
В Москве нераспроданные елки отдали животным
Ученые: Курение становится причиной тяжелых
Лера Фрост рассмешила Сеть сомнительным снимком
В Москве создадут систему прогноза природных
Ксения Собчак показала в Instagram раритетный
Просмотреть все новости