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Ученые: После первой сигареты человек уже становится курильщиком
Британские ученые выяснили, что после первой сигареты человек уже становится курильщиком. В процессе исследования было отмечено, что 60% жителей страны страдают от никотиновой зависимости и вынуждены ежедневно употреблять табак.

Все начинается с чувства временного удовольствия, после чего становится частью жизни данной категории лиц. Курение провоцирует развитие различных недугов и является главным виновником преждевременных летальных исходов. Аналитики CDC подчеркнули, что 6 миллионов лиц ежегодно становятся жертвами вредной привычки.

Ученые: После первой сигареты человек уже становится курильщиком


Сейчас ученые не могут установить точную причину зависимости, а врачи имеют версию о психологических нюансах, заставляющих людей покупать сигареты. Также в последнее время появились электронные аналоги, влияние которых на организм пока до конца не изучено. Потому компаниям, занимающимся производством табачных изделий, нужно сделать все возможное, чтобы предотвратить их первоначальное употребление.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 11:23
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