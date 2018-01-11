Загадочный мир капоэйры: Бразильское боевое искусство до сих пор привлекает внимание современных людей

Одни лица рассматривают ее, как поиск духовного смысла жизни, некоторые особы склонным считать движения ритуальным танцем, но спортсмены даже не сомневаются, что этот вид развивает тело и укрепляет дух воина. Многие туристы впервые сталкиваются с необычным боевым искусством, когда посещают пляжи в окрестностях Рио-де-Жанейро. Там молодые ребята могут внезапно образовать круг, внутри которого оказываются симпатичные соперники. Они начинают выделывать невероятные пируэты и показывать чудеса акробатики под ритмичные звуки мелодий, доносящиеся из колонок. Этот непонятный танец действительно напоминает магические ритуалы, когда люди во время клинча представляют собою единое целое, чтобы потом разойтись в стороны и замереть. Потом на смену бездействию приходит кошачья грация и гибкость во время прыжков и ударов, когда нога проходит на расстоянии миллиметра от головы партнера. Многим зрителям кажется, что человек просто упадет мертвым от сильного толчка, но в нарастающем ритме поединка уже сложно наблюдать за накачанными торсами и движениями конечностей, хотя общая картина смотрится гармонично.Финал заканчивается общими аплодисментами и мелодиями самбы, после чего мужчин сменяют изящные молодые особы. Они тоже совершают диковинные прыжки и стойку на руках, имитирующую удары. Девушки скользят мимо друг друга, не допуская прямого контакта, но получают от своего выступления большое удовольствие. Их настроение передается толпе, любующейся потрясающими фигурами участниц, а потом гости праздника узнают, что это была показана техника капоэйры. Она сразу завораживает своими древними мифами рабов и словами песен, в которых рассказано об унижениях и страданиях народа, имеющего своих героев. Им всегда помогали незримые духи, позволяющие одерживать победу над врагом на соревнования. Боевое искусство позволяло людям ощутить себя свободными личностями, а также познать свои возможности с помощью танца и музыки. Потому его нельзя назвать просто спортивной акробатикой или динамичными движениями, так как это способ, дарующий надежду и позволяющий пережить трудности, но еще вечная загадка для обычных лиц.Спортивная забава становится праздником духа и тела, позволяющая особам из разных стран мира общаться между собой на столь необычном языке будущего. Сейчас есть много литературы и фильмов, позволяющих оценить все грани тайного смысла экзотической борьбы, где поединки между мастерами рассматриваются, как раскрытие их индивидуальности, сопровождающееся ритуальными песнопениями и звуками инструментов, непривычных для ушей европейцев. Однако светлая энергия пронизывает всех свидетелей события, надолго заряжая их своим позитивом и даря отличное настроение. Первые упоминания о боевом искусстве можно найти в документах 18 века, когда оно описывается в виде способа борьбы за независимость. Само слово на языке индейцев означает высокую траву, в которой действительно прятались от рабовладельцев беглые люди.Если рассмотреть капоэйру с позиции историка, тут можно найти связь с частями умбанды и кандомбле, являющихся религией африканцев. Сначала она действительно погружала невольников в транс, позволяющий увидеть богов и попросить их о желанной свободе. Тогда движения были спонтанными, и импровизация показывала обряды народа, подрожавшего животным и птицам. На территории страны в ту эпоху смешались культуры разных этнических групп населения, так что со временем борьба стала философией духовного, преобладающего над материальными ценностями. Постепенно рабы стали украшать простую одежду амулетами в виде фигурок богов, веря, что они помогут им достичь желаемого результата, а португальцы оценивали эти занятия, как способ варваров расслабиться после трудового дня. Время видоизменило стиль борьбы, оставив личный духовный имидж для каждого спортсмена.Также она собрала вместе элементы многих единоборств из восточных школ, потому что, основные удары противнику наносятся с помощью ног, а руки используются для защиты и совершения бросков вместе с подсечками. Эмоции держаться под контролем, и схватка становится гармоничной из-за незримого диалога и желания понять соперника. Разнообразие стиля делает ее привлекательной и неожиданной, что можно заметить даже по “Анголе” с низкой стойкой, сменяющейся “Режионалем” с элементами акробатики. Однако криминальные районы столицы используют борьбу для разборок, нанося своим жертвам ужасные ранения острыми предметами, зажатыми между пальцами. Россияне узнали о капоэйре в 90-х годах, когда энтузиасты после изучения техники показывали успехи в данном направлении, а затем на фестивале известные бразильские мастера охотно делились своими знаниями с молодыми спортсменами, показывая, как можно развить пластику вместе с силой и выносливостью под музыку. Также она доступна представителям любого возраста и пола, а потому стоит только ждать, когда отечественные бойцы не превзойдут своим умением основателей боевого искусства.