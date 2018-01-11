АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Загадочный мир капоэйры: Бразильское боевое искусство до сих пор привлекает внимание современных людей
EUR 67.88 USD 56.87
Курс валют на 11.01.2018

Депутат призвал Госдуму принять закон о разрешении родным посещать человека в реанимации
В Госдуме был принят на рассмотрение новый законопроект, инициатором которого выступил представитель партии «Единая Россия» Николай Герасименко. Так политик призывает утвердить документ, согласно которому родственники больного должны получить право посещать его в отделении реанимации.

Депутат призвал Госдуму принять закон о разрешении родным посещать человека в реанимации


Герасименко заявил, что на данный момент в российском законодательстве нет никаких пунктов о том, что представители медицинского учреждения в обязательном порядке должны предоставлять родным пациента возможность посещать его в стационарном отделении. Политик отметил, что сейчас все держится на одобрении заведующего отделением и поэтому такое явление довольно часто приводит к озлоблению со стороны посетителей и появлению конфликтов между сторонами.

Таким образом, в новом законопроекте указано, что родителям, другим близким или представителям пациента следует разрешить посещение отделения на законных основаниях, а представители медперсонала должны обеспечить эту процедуру.
Общество / Главные новости
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 12:15
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Депутат призвал Госдуму принять закон о
В Москве нераспроданные елки отдали животным
Ученые: Курение становится причиной тяжелых
Лера Фрост рассмешила Сеть сомнительным снимком
В Москве создадут систему прогноза природных
Ксения Собчак показала в Instagram раритетный
Просмотреть все новости