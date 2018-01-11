Депутат призвал Госдуму принять закон о разрешении родным посещать человека в реанимации

Герасименко заявил, что на данный момент в российском законодательстве нет никаких пунктов о том, что представители медицинского учреждения в обязательном порядке должны предоставлять родным пациента возможность посещать его в стационарном отделении. Политик отметил, что сейчас все держится на одобрении заведующего отделением и поэтому такое явление довольно часто приводит к озлоблению со стороны посетителей и появлению конфликтов между сторонами.Таким образом, в новом законопроекте указано, что родителям, другим близким или представителям пациента следует разрешить посещение отделения на законных основаниях, а представители медперсонала должны обеспечить эту процедуру.