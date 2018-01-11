В Москве нераспроданные елки отдали животным местного зоопарка

Так специалисты зоопарка сообщают, что хвойные деревья создают положительный эмоциональный фон у животных, а также позволяют создать приятную атмосферу в их среде обитания. Отмечается, что в пищу иголки елок употребляют олени и снежные козы. Представители семейства кошачьих, слоны и даже обезьяны просто с этими деревьями играют, но есть и такие представители местной фауны, которые пока просто знакомятся с хвоей.Зоологи утверждают, что животным такая идея приходится по душе, а подобная смена обстановки положительно влияет на их состояние.Стоит отметить, что не распроданные елки раздаются уже не первый год. С 2012-го в московский зоопарк начали поступать эти деревья, но вот стоявшие дома хвойные здесь не принимают, поскольку после людей на елках могут оставаться игрушки и к тому же они пересохшие.