АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Загадочный мир капоэйры: Бразильское боевое искусство до сих пор привлекает внимание современных людей
EUR 67.88 USD 56.87
Курс валют на 11.01.2018

В Москве нераспроданные елки отдали животным местного зоопарка
Как сообщают сотрудники московского зоопарка, им пришло около 800 нераспроданных елок. Таким образом, сотрудники заведения раздали их местным обитателям в качестве игрушек и еды.

В Москве нераспроданные елки отдали животным местного зоопарка


Так специалисты зоопарка сообщают, что хвойные деревья создают положительный эмоциональный фон у животных, а также позволяют создать приятную атмосферу в их среде обитания. Отмечается, что в пищу иголки елок употребляют олени и снежные козы. Представители семейства кошачьих, слоны и даже обезьяны просто с этими деревьями играют, но есть и такие представители местной фауны, которые пока просто знакомятся с хвоей.

Зоологи утверждают, что животным такая идея приходится по душе, а подобная смена обстановки положительно влияет на их состояние.

Стоит отметить, что не распроданные елки раздаются уже не первый год. С 2012-го в московский зоопарк начали поступать эти деревья, но вот стоявшие дома хвойные здесь не принимают, поскольку после людей на елках могут оставаться игрушки и к тому же они пересохшие.
Общество
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 12:00
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Депутат призвал Госдуму принять закон о
В Москве нераспроданные елки отдали животным
Ученые: Курение становится причиной тяжелых
Лера Фрост рассмешила Сеть сомнительным снимком
В Москве создадут систему прогноза природных
Ксения Собчак показала в Instagram раритетный
Просмотреть все новости