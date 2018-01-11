В Москве создадут систему прогноза природных катаклизмов

Программа по организации подобной системы уже окончательно сформирована, в ближайшее время Росгидромет подготовит договор, информирует портал "Коммерсанта" руководитель метеорологического министерства Максим Яковенко. Реализация инициативы намечена на текущий год, когда своевременное оповещение о надвигающихся стихийных бедствиях способно сократить экономический ущерб и спасти человеческие жизни.Чиновники провели подсчеты, определив, что до 2025 года ущерб Москве от погодных аномалий достигнет 200 млрд руб. - такая сумма будет необходима для ликвидации последствия ураганов, ранее нехарактерных для российской столицы. Похожая система может быть сформирована и в других крупных мегаполисах.