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В Москве создадут систему прогноза природных катаклизмов
Росгидрометеоцентр, объединив усилия с МЧС и правительством Москвы, создаст единую систему оповещения о надвигающихся природных катаклизмах. Денежные средства на данные цели в бюджете столицы уже заложены.

В Москве создадут систему прогноза природных катаклизмов


Программа по организации подобной системы уже окончательно сформирована, в ближайшее время Росгидромет подготовит договор, информирует портал "Коммерсанта" руководитель метеорологического министерства Максим Яковенко. Реализация инициативы намечена на текущий год, когда своевременное оповещение о надвигающихся стихийных бедствиях способно сократить экономический ущерб и спасти человеческие жизни.

Чиновники провели подсчеты, определив, что до 2025 года ущерб Москве от погодных аномалий достигнет 200 млрд руб. - такая сумма будет необходима для ликвидации последствия ураганов, ранее нехарактерных для российской столицы. Похожая система может быть сформирована и в других крупных мегаполисах.
Общество / Главные новости
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 11:38
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