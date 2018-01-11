Rolls-Royce выпустил кресло по цене шести автомобилей LADA Vesta
В компании Rolls-Royce разработали кресло с эффектом нулевого притяжения. Стоимость такого кресла приравнивается к цене шести автомобилей LADA Vesta.
Кресло от Rolls-Royce получило название Elysium-R, его цена составляет 52 000 долларов. В продаже появятся всего 18 таких кресел. Одно кресло Elysium-R представители премиального бренда установили в выставочном зале недалеко от седана Rolls-Royce Phantom. Схему разработки нового кресла производители держат в секрете.
Стоимость нового кресла Elysium-R сопоставима с ценой шести российских седанов LADA Vesta. Возможно, новое сиденье от Rolls-Royce будет установлено во французском суперкаре Bugatti Chiron.
Стоит отметить, что в декабре прошлого года компания Rolls-Royce отозвала свой рекламный ролик, во время съёмок которого были нарушены ПДД. В этом рекламном ролике снимался рэпер Skepta.
Кресло от Rolls-Royce получило название Elysium-R, его цена составляет 52 000 долларов. В продаже появятся всего 18 таких кресел. Одно кресло Elysium-R представители премиального бренда установили в выставочном зале недалеко от седана Rolls-Royce Phantom. Схему разработки нового кресла производители держат в секрете.
Стоимость нового кресла Elysium-R сопоставима с ценой шести российских седанов LADA Vesta. Возможно, новое сиденье от Rolls-Royce будет установлено во французском суперкаре Bugatti Chiron.
Стоит отметить, что в декабре прошлого года компания Rolls-Royce отозвала свой рекламный ролик, во время съёмок которого были нарушены ПДД. В этом рекламном ролике снимался рэпер Skepta.
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Добавил: Алина Сегодня, 11:08