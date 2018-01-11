В Госдуме рассматривают закон об увольнении с работы за пьянство

Такой законопроект выдвинули сенаторы Александр Башкин, Валерий Рязанский, Игорь Каграманян, Татьяна Кусайко и депутат Николай Говорин. Так они считают, что сотрудник не имеет права появляться на работу в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а вот меры пресечения, которой в случае чего может воспользоваться работодатель, в Трудовом кодексе РФ нет.Из их предложения следует, что работник обязательно должен принять направление на проведение алкогольных и наркологических тестов, при этом работодателю нужно четко установить день и время, когда этот документ выдавался тому или иному сотруднику. После его получения у человека есть 2 часа, чтобы все сделать. В случае отказа его можно уволить с работы.