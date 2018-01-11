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В Госдуме рассматривают закон об увольнении с работы за пьянство
На рабочий стол Госдумы попал для рассмотрения новый закон, который дает возможность работодателю проводить тестирование сотрудников на алкоголь или наркотики. Таким образом, если человек отказывается от этого, то начальник имеет право уволить такого работника.

В Госдуме рассматривают закон об увольнении с работы за пьянство


Такой законопроект выдвинули сенаторы Александр Башкин, Валерий Рязанский, Игорь Каграманян, Татьяна Кусайко и депутат Николай Говорин. Так они считают, что сотрудник не имеет права появляться на работу в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а вот меры пресечения, которой в случае чего может воспользоваться работодатель, в Трудовом кодексе РФ нет.

Из их предложения следует, что работник обязательно должен принять направление на проведение алкогольных и наркологических тестов, при этом работодателю нужно четко установить день и время, когда этот документ выдавался тому или иному сотруднику. После его получения у человека есть 2 часа, чтобы все сделать. В случае отказа его можно уволить с работы.
Общество / Главные новости
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 11:30
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