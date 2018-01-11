Полимерная матрица позволит принимать лекарства от ВИЧ всего раз в 7 дней

Пациенты с диагнозом ВИЧ вынуждены следовать жесткому графику приема лекарственных препаратов, когда важен не только день, но и час применения таблеток. Однако около 30% всех больных не соблюдают график, что приводит к резистентности вируса, когда компенсировать пропущенные таблетки невозможно.Эффективность полимерной матрицы заключается в возможности работать с тремя ключевыми препаратами от ВИЧ, которые уже положительно зарекомендовали себя в процессе исследований. Тогда процесс выздоровления проходит намного быстрее, что предотвращает новые случаи передачи инфекции.