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Ученые объяснили высокую продолжительность женской жизни
Группа европейских ученых провела масштабное исследование мировых катаклизмов, определив, что во все эпохи продолжительность жизни женщин немного выше, чем у мужчин. Данный факт пока не нашел своего окончательного объяснения.

Ученые объяснили высокую продолжительность женской жизни


Ученые исследовали периоды голода в Ирландии 1845–1849 гг., массового голода в Швеции и Голодомора на Украине, доказав, что даже в условиях критической нехватки пищи женский организм всегда проживает чуть дольше мужского, информирует портал журнала Proceedings of the National Academy. Эксперты отмечают особую способность женщин к выживанию, что может быть обеспечено рядом физиологических причин, данных самой природой.

Существуют гипотезы об иммунных свойствах женских гормонов, хотя некоторые генетики склоняются к решающей роли второй X-хромосомы. Точного объяснения данному феномену не найдено, хотя сам факт нашел свое подтверждение в истории человечества.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 10:37
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