Ученые объяснили высокую продолжительность женской жизни

Ученые исследовали периоды голода в Ирландии 1845–1849 гг., массового голода в Швеции и Голодомора на Украине, доказав, что даже в условиях критической нехватки пищи женский организм всегда проживает чуть дольше мужского, информирует портал журнала Proceedings of the National Academy. Эксперты отмечают особую способность женщин к выживанию, что может быть обеспечено рядом физиологических причин, данных самой природой.Существуют гипотезы об иммунных свойствах женских гормонов, хотя некоторые генетики склоняются к решающей роли второй X-хромосомы. Точного объяснения данному феномену не найдено, хотя сам факт нашел свое подтверждение в истории человечества.