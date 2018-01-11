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Екатерина Варнава потеряла багаж и сравнила себя с земским доктором
Актриса Екатерина Варнава, потеряв в очередной раз во время поездки свою поклажу, вспомнила «Записки юного врача» пера Булгакова. И заявила, что напоминает себе земского доктора.
Екатерина Варнава потеряла багаж и сравнила себя с земским доктором


В своем Instagram популярная актриса пожаловалась подписчикам на очередную потерю багажа. Но, как она сама призналась в посте, она стойко приняла этот «удар» и даже смеялась.

В своем длинном посте Варнава сравнивает себя с земским доктором-выпускником, едущим работать в деревню. В дороге у него тоже приключается неприятность вроде потери чемодана, но, как подчеркивает актриса, тогда и сейчас возможности совершенно разные. Тогда – это почти конец жизни: ни документов, ни вещей... А сейчас – все поправимо.

И в конце своей записи трогательно зовет свою потерю: «Чемодан, где бы ты сейчас ни был, в каких угодно руках... родненький, вернись к маме! Там вся моя косметика!»

За считанное время «сочувствующих» набралось более 90 тысяч.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 10:30
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