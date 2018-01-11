Екатерина Варнава потеряла багаж и сравнила себя с земским доктором

В своем Instagram популярная актриса пожаловалась подписчикам на очередную потерю багажа. Но, как она сама призналась в посте, она стойко приняла этот «удар» и даже смеялась.В своем длинном посте Варнава сравнивает себя с земским доктором-выпускником, едущим работать в деревню. В дороге у него тоже приключается неприятность вроде потери чемодана, но, как подчеркивает актриса, тогда и сейчас возможности совершенно разные. Тогда – это почти конец жизни: ни документов, ни вещей... А сейчас – все поправимо.И в конце своей записи трогательно зовет свою потерю: «Чемодан, где бы ты сейчас ни был, в каких угодно руках... родненький, вернись к маме! Там вся моя косметика!»За считанное время «сочувствующих» набралось более 90 тысяч.