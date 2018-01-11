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Дмитрий Маликов становится повелителем Instagram
Дмитрий Маликов выложил в Instagram веселый ролик и обратился с шуточным заявлением к своим фанатам.
Дмитрий Маликов становится повелителем Instagram


Облачившись по-молодежному и называя себя «императором Твиттера», певец в шутливом тоне рассказывает, как это королевство стало для него маловато, и он идет в Instagram, чтобы завоевать новые территории. При этом не забыл упомянуть парочку молодежных фраз. Видимо, артист озадачился тем, что в этой соцсети его дочь Стеша популярнее папы, ведь у нее в Instagram почти полмиллиона фолловеров.

Судя по ответам поклонников на этот пост, Маликову таки удастся достигнуть задуманного. «Вы лучший во всех соцсетях», «Отличный ролик! Я залипла», «Дядя Дима рулит» - большинство комментаторов поддержали артиста.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 10:15
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