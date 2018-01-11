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Харви Вайнштейна ударили по лицу в ресторане
Скандально закончился ужин скандального продюсера Харви Вайнштейна: ему отвесили парочку оплеух.
Харви Вайнштейна ударили по лицу в ресторане


Инцидент случился в одном из ресторанов штата Аризона во вторник. Продюсер пришел, чтобы пообедать в компании своего «тренера по трезвости». К ним почти сразу же приблизился некий молодой человек, заверил, что ему нравятся фильмы знаменитости и выразил желание сделать совместный снимок. Вайнштейн ему отказал. При этом персонал ресторана подчеркивает, что известный человек вел себя очень мило и вежливо. Также по словам этого же представителя ресторана, беседа закончилась мирно и, пожав друг другу руки, все разошлись по своим столикам.

По прошествии нескольких часов этот же молодой человек, подкараулив собравшихся уходить продюсера и тренера, набросился на первого. При этом он выкрикивал оскорбления и в итоге ударил два раза Вайнштейна по лицу. Сотрудники ресторана свидетельствуют, что этот посетитель был сильно пьян.

По этому поводу кто-то снял на камеру видео инцидента и опубликовал ролик в Интернете.
https://youtu.be/SOQusEidntY
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 09:45
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