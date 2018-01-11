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Актриса Джессика Честейн установила новый рекорд
Актриса из Голливуда Джессика Честейн установила новый рекорд. Она смогла не моргать две минуты. Теперь это видео бурно обсуждается в социальных сетях.

Актриса Джессика Честейн установила новый рекорд


На просторах интернета обговаривают видеоролик, где отчетливо виден странный рекорд. Американская актриса и продюсер Джессика Честейн в прямом эфире передачи показала свое мастерство – в течение 120 секунд не моргать. Стоит отметить, что творцы не советуют это повторять.

Чтобы все-таки добиться цели и побить рекорд девушка даже расплакалась. А если быть точным то, не обращая внимания, на боль в глазах и слезы Джессика не моргала целых две минуты.

Но нашлись и те, кто не согласен с результатом. Они уверяют, что актриса все-таки моргнула на определенном отрезке времени. Но с таким мнением согласны не все.

А поклонники подчеркнули, что такое умение является следствием хорошей актерской организации. Также посетовали, что им было больно наблюдать за не моргающей красоткой. А другие пользователи написали, что за такими красивыми глазами не возможно было наблюдать без восторга.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 10:00
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