Ученые: От войны погибнет не только человечество, но и дикая природа

Ученые рассмотрели тысячи исследований популяций диких животных в охраняемых районах Африки в период между 1946 и 2010 годами и обнаружили, что в мирное время количество крупных травоядных животных остается в значительной степени стабильным, но даже один год конфликта в течение 20 лет приводит к исчезанию видов, согласно исследованию, опубликованному сегодня в Nature. Чем дольше длится война, тем численность популяций больше снижается: например, 15-летняя гражданская война в Мозамбике привела к потере национальным парком 90% дикой природы.Хотя результаты исследования довольно неутешительны, есть основания для оптимизма, как считает Джошуа Даскин, докторант-эколог из Йельского университета. Как показывает национальный парк Горонгоса в Мозамбике, дикая природа восстанавливается после конфликта, если задействовать определенные стратегии. Если же человечество уничтожит себя, «спасать» дикую природу будет уже некому.«Результаты этого исследования показывают, что мы не должны игнорировать возможности сохранения и восстановления в послевоенное время», – говорит Кейтлин Гейнор, кандидат наук из Департамента экологии, политики и управления Калифорнийского университета в Беркли.