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Ученые: От войны погибнет не только человечество, но и дикая природа
Согласно данным нового исследования, в Африке количество таких крупных животных, как слоны, зебры и буйволы, снизится до 90% в военное время. Выжившие животные могут восстановить популяцию, поэтому усилия по сохранению видов в военных районах невероятно важны.
Ученые: От войны погибнет не только человечество, но и дикая природа


Ученые рассмотрели тысячи исследований популяций диких животных в охраняемых районах Африки в период между 1946 и 2010 годами и обнаружили, что в мирное время количество крупных травоядных животных остается в значительной степени стабильным, но даже один год конфликта в течение 20 лет приводит к исчезанию видов, согласно исследованию, опубликованному сегодня в Nature. Чем дольше длится война, тем численность популяций больше снижается: например, 15-летняя гражданская война в Мозамбике привела к потере национальным парком 90% дикой природы.

Хотя результаты исследования довольно неутешительны, есть основания для оптимизма, как считает Джошуа Даскин, докторант-эколог из Йельского университета. Как показывает национальный парк Горонгоса в Мозамбике, дикая природа восстанавливается после конфликта, если задействовать определенные стратегии. Если же человечество уничтожит себя, «спасать» дикую природу будет уже некому.

«Результаты этого исследования показывают, что мы не должны игнорировать возможности сохранения и восстановления в послевоенное время», – говорит Кейтлин Гейнор, кандидат наук из Департамента экологии, политики и управления Калифорнийского университета в Беркли.
dzen / Наука
Добавил: Dasha Purple Вчера, 22:57
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