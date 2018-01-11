Поклонники Натальи Ионовой-Чистяковой пришли в полный восторг от ее идеальных ягодиц

Фолловеры Наташи, положительно восприняли свежий снимок, сделанный с побережья Гоа, где на данный момент находится певица. На фотографии Глюкоза запечатлена в слитном купальнике бежевого цвета и достаточно открытой спиной, который идеально подходит под цвет ее кожи.Большинство заметили, что снимок сделан очень удачно, так как в момент позирования певицы, ее колени постигла волна, и это создало иллюзию, будто бы она ее аккуратно укрыла. Но особое внимание привлекли ягодицы Натальи, которые были очень подтянуты.Пользователи в обсуждениях к опубликованному фото, подметившие такие изменения, могли бы списать это на фотошоп, но они как никто осведомлены какой способ жизни ведет певица. Поэтому были очень восхищены стройным телом и идеально подтянутой фигурой красавицы и написали под фото тысячи восторженных комментариев.