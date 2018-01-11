АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Загадочный мир капоэйры: Бразильское боевое искусство до сих пор привлекает внимание современных людей
EUR 67.88 USD 56.87
Курс валют на 11.01.2018

Поклонники Натальи Ионовой-Чистяковой пришли в полный восторг от ее идеальных ягодиц
Подписчики в соцсетях были в полном восторге от идеальной попы певицы, которая больше известна, как Глюкоза. А виной всему стал снимок, который красотка выложила на своей страничке в Instagram, который сделала на побережье океана.

Поклонники Натальи Ионовой-Чистяковой пришли в полный восторг от ее идеальных ягодиц


Фолловеры Наташи, положительно восприняли свежий снимок, сделанный с побережья Гоа, где на данный момент находится певица. На фотографии Глюкоза запечатлена в слитном купальнике бежевого цвета и достаточно открытой спиной, который идеально подходит под цвет ее кожи.

Большинство заметили, что снимок сделан очень удачно, так как в момент позирования певицы, ее колени постигла волна, и это создало иллюзию, будто бы она ее аккуратно укрыла. Но особое внимание привлекли ягодицы Натальи, которые были очень подтянуты.

Пользователи в обсуждениях к опубликованному фото, подметившие такие изменения, могли бы списать это на фотошоп, но они как никто осведомлены какой способ жизни ведет певица. Поэтому были очень восхищены стройным телом и идеально подтянутой фигурой красавицы и написали под фото тысячи восторженных комментариев.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 00:23
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Депутат призвал Госдуму принять закон о
В Москве нераспроданные елки отдали животным
Ученые: Курение становится причиной тяжелых
Лера Фрост рассмешила Сеть сомнительным снимком
В Москве создадут систему прогноза природных
Ксения Собчак показала в Instagram раритетный
Просмотреть все новости