Ученые совершили прорыв в изучении загадочных струй, выстреливающих из черных дыр

Продвинутые симуляции, созданные одним из самых мощных суперкомпьютеров в мире, показывают, что потоки струй постепенно меняют направление в небе или прецессируют, в результате чего пространство-время втягивается во вращение черной дыры.«Понимание того, как вращающиеся черные дыры перетаскивают пространство-время вокруг себя, и как этот процесс влияет на то, что мы видим в телескопах, остается решающей и трудной головоломкой. К счастью, прорывы в разработке кода и прыжки в суперкомпьютерной архитектуре приближают нас к поиску ответов », - сказал Александр Чеховской, доцент физики и астрономии в Северо-западном университете.В то время как почти все предыдущие симуляции рассматривали выровненные диски, на самом деле большинство центральных сверхмассивных черных дыр, как полагают ученые, содержат наклонные диски, то есть диск вращается вокруг отдельной оси, чем сама черная дыра. Это исследование подтверждает, что при наклоне диски меняют направление относительно черной дыры. Поскольку аккреция черных дыр представляет собой очень сложную систему, похожую на ураган, но находящуюся слишком далеко, ученые не могут различить много деталей, а симуляции предлагают мощный способ наблюдений в телескопе и понимания поведения черных дыр.Результаты моделирования важны для дальнейших исследований, связанных с вращающимися черными дырами, которые в настоящее время проводятся во всем мире. Благодаря этим усилиям астрономы пытаются понять недавно обнаруженные явления, такие как первые обнаружения гравитационных волн от столкновений нейтронной звезды и сопровождающие электромагнитные фейерверки, а также регулярные звезды, охваченные сверхмассивными черными дырами.