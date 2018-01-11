«Я везучий»: незадолго до смерти Михаил Державин издал книгу мемуаров

Судьба уготовала Михаилу Михайловичу безальтернативный выбор профессии: родился на Арбате, жил там же в кооперативном доме деятелей театра, и учился в Театральном училище имени Щукина по соседству с домом.Со своими главными будущими партнерами на сцене (Александром Ширвиндтом и Андреем Мироновым) Державин тоже вырос вместе. Все они даже родились в одном и том же роддоме Грауэрмана.Он служил в «Ленкоме», потом – в Театре сатиры.Последние тридцать лет (до того был дважды женат: на дочке Аркадия Райкина и дочке комбрига Семена Буденного) актер прожил с певицей Роксаной Бабаян на том же Арбате. Продолжал поддерживать дружеские связи со своими бывшими женами и их семьями.На сцене он был такой же, как и в жизни: доброжелательный, импозантный. И что говорить – везучий.